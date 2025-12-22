Estos son los precios de las entradas para el amistoso entre Barcelona e Inter de Miami
La venta empezó el lunes 22 de diciembre para los tarjetahabientes de tarjetas Banco Pichincha. Existe gran expectativa por el partido.
Lionel Messi jugará por primera vez en Ecuador defendiendo a un club. Antes siempre vino como parte de la Selección de Argentina. Existe gran expectativa por el compromiso amistoso de febrero
22 dic 2025 - 13:44
Las entradas para el partido amistoso entre Barcelona e Inter Miami, con el astro Lionel Messi empezaron a venderse en la jornada del lunes 22 de diciembre del 2025. De acuerdo con los organizadores, existe gran expectativa por la venta de las entradas para ver a los toreros contra el equipo de Messi.
El juego amistoso denominado El Partido de la Historia, se realizará el 7 de febrero del 2026, en el estadio Banco Pichincha, desde las 20:00. Las entradas se pueden comprar en el sitio Elpartidodelahistoria.ec
La venta es exclusiva para los tarjetahabientes de Banco Pichincha, Diners Club y De Una. La respuesta de los aficionados, en las primeras horas ha sido masiva.
¿Cuál es el precio de las entradas para el Barcelona vs. Inter?
- General: USD 80
- Preferencia: USD 180
- Palcos USD 200
- Suite: USD 250
- Messi experience: USD 450
