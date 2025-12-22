Estos son los precios de las entradas para el amistoso entre Barcelona e Inter de Miami

Lionel Messi jugará por primera vez en Ecuador defendiendo a un club. Antes siempre vino como parte de la Selección de Argentina. Existe gran expectativa por el compromiso amistoso de febrero

Las entradas para el partido amistoso entre Barcelona e Inter Miami, con el astro Lionel Messi empezaron a venderse en la jornada del lunes 22 de diciembre del 2025. De acuerdo con los organizadores, existe gran expectativa por la venta de las entradas para ver a los toreros contra el equipo de Messi.

El juego amistoso denominado El Partido de la Historia, se realizará el 7 de febrero del 2026, en el estadio Banco Pichincha, desde las 20:00. Las entradas se pueden comprar en el sitio Elpartidodelahistoria.ec

La venta es exclusiva para los tarjetahabientes de Banco Pichincha, Diners Club y De Una. La respuesta de los aficionados, en las primeras horas ha sido masiva.

¿Cuál es el precio de las entradas para el Barcelona vs. Inter?

General: USD 80

Preferencia: USD 180

Palcos USD 200

Suite: USD 250

Messi experience: USD 450