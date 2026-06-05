Cómo y dónde ver los partidos de La Tri en el Mundial en Ecuador

Todos los partidos de La Tri por Teleamazonas

El Mundial de la FIFA 2026 arranca el próximo 11 de junio y miles de aficionados ecuatorianos ya saben que podrán disfrutar de 40 partidos en vivo y 40 en diferido de la máxima cita del fútbol pór la señal abierta de Teleamazonas.

El lindo canal será el único medio de televisión abierta en Ecuador que transmitirá los encuentros de la Copa del Mundo, incluidos todos los partidos de La Tri.

La cobertura mundialista de Teleamazonas incluirá 40 partidos en vivo, entre ellos los encuentros de la Selección de Ecuador.

Además de 40 partidos en diferido para que los aficionados no se pierdan ninguna de las emociones del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los seguidores podrán disfrutar de la programación mundialista a través de la señal abierta de Teleamazonas, que llevará la emoción del torneo a millones de hogares ecuatorianos durante los 45 días de competencia.

Cómo ver el Mundial 2026 en Ecuador por Teleamazonas

Además de la televisión abierta, los usuarios tendrán la posibilidad de seguir los partidos mediante la plataforma digital de Teleamazonas.

Para acceder a la transmisión, únicamente deberán registrarse con sus datos en la sección EN VIVO de la página web del canal y disfrutar de la cobertura especial preparada para la Copa del Mundo.

Esta alternativa permitirá que los aficionados sigan los encuentros desde celulares, computadoras, tablets y otros dispositivos con acceso a Internet, ampliando las opciones para acompañar a la Selección durante el torneo.

En vivo por Teleamazonas para usuarios Claro

Otra de las opciones habilitadas será para los usuarios de Claro.

Los usuarios de la operadora podrán ver los partidos de la señal abierta de Teleamazonas directamente desde sus teléfonos celulares y mantenerse conectados con cada jornada mundialista sin importar dónde se encuentren.

@teleamazonasec #NuestroMundial | #VenTeExplico ♬ sonido original - teleamazonasec #Teleamazonas llevará la emoción del Mundial 2026 con 40 partidos en directo por señal abierta.🟠 #VenTeExplico cómo ver 📺: 🔥 40 partidos EN VIVO, ¡incluyendo TODOS los encuentros de La Tri! 📺 40 partidos en diferido para que no te pierdas ni un solo detalle. 📱 Libertad total: Míralo desde tu TV, compu (en nuestra web) o en tu celular estés donde estés (¡disponible para clientes Claro!). 🌎 Cobertura de primer nivel: Más de 20 enviados especiales en México, Estados Unidos y Canadá llevándote la información de primera mano. 🏆 Nuestro Mundial al Día: El mejor análisis y resumen de la jornada, de lunes a domingo a las 22:30 por señal abierta y digital. Más información en el link de la bio. #NuestroMundial

Los partidos de La Tri y la cobertura especial de Teleamazonas

La expectativa crece especialmente por los compromisos de Ecuador. Los aficionados esperan acompañar a La Tri por Teleamazonas en su camino mundialista y seguir de cerca cada detalle de la presentación del equipo a través de Nuestro Mundial al Día y toda la programación especial de Teleamazonas.

Junto a las transmisiones, Teleamazonas desplegará una cobertura especial con un equipo periodístico de más de 20 personas desplegas en las sedes mundialistas y una cobertura 360 con programas de análisis, reacciones, historias de los protagonistas, información desde y todos los detalles a través de Nuestro Mundial al Día, el espacio dedicado exclusivamente al torneo más importante del planeta.

Los ecuatorianos tendrán múltiples alternativas para seguir la competencia con la certeza de que todos los partidos de La Tri se vivirán por Teleamazonas en este Mundial 2026.