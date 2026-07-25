Carapaz conquista el maillot de lunares y se consagra como Rey de la Montaña del Tour de Francia 2026

Richard Carapaz volvió a escribir una página dorada para el ciclismo ecuatoriano al proclamarse Rey de la Montaña del Tour de Francia 2026, luego de una sobresaliente actuación en la recta final de la competencia, donde logró adueñarse del prestigioso maillot de lunares.

El pedalista del EF Education-EasyPost selló su dominio en la clasificación de la montaña gracias a una serie de ataques en las etapas alpinas, donde acumuló los puntos necesarios para asegurar el primer lugar.

Su rendimiento también le permitió sumar una victoria de etapa y mantenerse entre los protagonistas de la ronda francesa.

Carapaz con mayor protagonismo durante competencias

La destacada participación del ecuatoriano no solo se reflejó en la clasificación de la montaña. Carapaz recibió en cuatro ocasiones el reconocimiento al ciclista más combativo del Tour, premio que distingue al corredor con mayor iniciativa y protagonismo durante las jornadas de competencia.

Con esta conquista, el carchense ratifica su condición como uno de los mejores escaladores del pelotón internacional y vuelve a colocar el nombre de Ecuador entre los grandes protagonistas del ciclismo mundial.

Éxitos de la 'Locomotora del Carchi'

El logro se suma a su historial de éxitos en las principales carreras por etapas y consolida una temporada de alto nivel para la denominada "Locomotora del Carchi".

La obtención del título de Rey de la Montaña representa un nuevo hito en la carrera de Carapaz y un motivo de orgullo para el deporte ecuatoriano, que celebra una nueva actuación histórica de uno de sus máximos exponentes sobre las carreteras de Francia.