Liga de Quito busca entrenador a pocas semanas del duelo clave por la Libertadores
Gustavo Costas es uno de los nombres que maneja como plan la directiva de LDU para fichar el entrenador para lo que falta del 2026.
2026-7-18 Quito Ecuador .- Campeonato nacional de fútbol, LigaPro. LDU, Liga de Quito vs Leones. Partido jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto : API/ Patricio Terán
Patricio Terán / API
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Actualizado:
20 jul 2026 - 19:45
Liga Deportiva Universitaria de Quito atraviesa días decisivos en el banquillo tras la salida del entrenador brasileño Tiago Nunes. La directiva del conjunto albo tomó la decisión de dar un giro en el liderazgo del equipo luego de una serie de resultados irregulares en la LigaPro.
Ante la vacante en la dirección técnica, la dirigencia confió el mando de la plantilla de forma interina a Patricio Hurtado. El estratega asumió de inmediato la conducción de los entrenamientos para mantener la intensidad física y táctica del grupo mientras la comisión de fútbol acelera las gestiones para cerrar la contratación del nuevo cuerpo técnico.
Entre los nombres que encabezan la lista de candidatos, el de Gustavo Costas ha tomado notable fuerza en las últimas horas. Las características y trayectoria del DT argentino encajan en el perfil que busca la dirigencia, habiéndose establecido los primeros contactos informales; no obstante, sobre la mesa también se evalúan otras opciones de jerarquía como Diego Cocca y el histórico exdefensa albo Norberto "Beto" Araujo.
El objetivo de la dirigencia es oficializar al nuevo estratega lo antes posible para afrontar los retos decisivos de la segunda mitad de la temporada 2026. Con el torneo local en marcha y las instancias decisivas de la competencia continental en el horizonte, en Ponciano apuestan por un técnico capaz de devolver la solidez colectiva y pelear por todos los frentes.
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