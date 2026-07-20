Liga de Quito busca entrenador a pocas semanas del duelo clave por la Libertadores

Liga Deportiva Universitaria de Quito atraviesa días decisivos en el banquillo tras la salida del entrenador brasileño Tiago Nunes. La directiva del conjunto albo tomó la decisión de dar un giro en el liderazgo del equipo luego de una serie de resultados irregulares en la LigaPro.

Ante la vacante en la dirección técnica, la dirigencia confió el mando de la plantilla de forma interina a Patricio Hurtado. El estratega asumió de inmediato la conducción de los entrenamientos para mantener la intensidad física y táctica del grupo mientras la comisión de fútbol acelera las gestiones para cerrar la contratación del nuevo cuerpo técnico.

Fecha Hora (ECT) Torneo Partido Estadio 22 de julio 19:00 LigaPro (Fecha 21) Manta FC vs. Liga de Quito Estadio Jocay 26 de julio 19:15 LigaPro (Fecha 22) Barcelona SC vs. Liga de Quito Estadio Monumental 30 de julio 15:00 Copa Ecuador (Octavos) Liga de Quito vs. Leones del Norte Estadio Rodrigo Paz Delgado 3 de agosto 19:00 LigaPro (Fecha 23) Liga de Quito vs. Delfín SC Estadio Rodrigo Paz Delgado 9 de agosto 15:00 LigaPro (Fecha 24) Liga de Quito vs. Independiente del Valle Estadio Rodrigo Paz Delgado 13 de agosto 17:00 Copa Libertadores (Octavos - Ida) Mirassol vs. Liga de Quito Estádio José Maria de Campos Maia 16 de agosto 15:00 LigaPro (Fecha 25) Aucas vs. Liga de Quito Estadio Gonzalo Pozo Ripalda 20 de agosto 17:00 Copa Libertadores (Octavos - Vuelta) Liga de Quito vs. Mirassol Estadio Rodrigo Paz Delgado 23 de agosto 15:00 LigaPro (Fecha 26) Liga de Quito vs. Club Sport Emelec Estadio Rodrigo Paz Delgado

Entre los nombres que encabezan la lista de candidatos, el de Gustavo Costas ha tomado notable fuerza en las últimas horas. Las características y trayectoria del DT argentino encajan en el perfil que busca la dirigencia, habiéndose establecido los primeros contactos informales; no obstante, sobre la mesa también se evalúan otras opciones de jerarquía como Diego Cocca y el histórico exdefensa albo Norberto "Beto" Araujo.

El objetivo de la dirigencia es oficializar al nuevo estratega lo antes posible para afrontar los retos decisivos de la segunda mitad de la temporada 2026. Con el torneo local en marcha y las instancias decisivas de la competencia continental en el horizonte, en Ponciano apuestan por un técnico capaz de devolver la solidez colectiva y pelear por todos los frentes.