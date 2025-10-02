El DT de El Nacional, Juan Carlos Pérez, habló del caso de los jugadores amenazados

El técnico Juan Carlos Pérez habló de los casos de Antonhy Bedoya y David Cabezas, futbolistas de El Nacional.

El Nacional atraviesa momentos de crisis. Si bien, el cuadro criollo no descenderá a la Serie B, pues jugará el segundo hexagonal del torneo que entrega un cupo a la Sudamericana, es un equipo en crisis. Dos de sus jugadores -David Cabezas y Antonhy Bedoya- han sufrido intimidaciones y temen por sus vidas.

El club ha mantenido sigilo en cuanto a la información del caso. Sin embargo, en la jornada del jueves 2 de octubre del 2025, el entrenador del equipo, Juan Carlos Pérez, habló del caso. Lo hizo en radio Mundo Deportivo, de la capital.

Pérez comentó que los dos jugadores sí se están entrenando con el resto del equipo, en el complejo de Tumbaco. Sin embargo, no estarán considerados por el resto de la temporada.

"Espero, de corazón, que puedan arreglar su situación contractual. No debe ser nada agradable ser amenazado"

Juan Carlos Pérez / DT de El Nacional

Cabezas y Bedoya no formaron parte de la convocatoria del pasado sábado 27 de septiembre del 2025. Ese día, El Nacional cayó goleado por 5-0 ante Mushuc Runa, como local, en el estadio Atahualpa.

Los jugadores pidieron no ser alineados, pues manifestaron que han sufrido intimidaciones, a través de llamadas telefónicas. Supuestamente, se buscaba que los futbolistas no den su 100% en los partidos de los criollos.

El club y los jugadores buscan una forma para lograr un acuerdo de desvinculación. Sin embargo, hasta el momento no se encuentran los caminos. Mientras tanto, ellos continúan con sus entrenamientos.