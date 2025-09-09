El adiós de Énner Valencia: a un partido de ser centenario en el Ecuador vs. Argentina
El goleador histórico de la Tricolor juega su último partido de Eliminatorias. Ecuador recibe a Argentina, el martes 9 de septiembre
Enner Valencia jugará su partido 100 con Ecuador ante Argentina.
09 sep 2025 - 11:51
La Tricolor se enfrenta con Argentina, en la última fecha de las Eliminatorias. Este será el último partido de Eliminatorias de Énner Valencia, el goleador histórico del equipo nacional. ¿Cuándo juega Ecuador? el martes 9 de septiembre del 2025.
¿A qué hora juega Ecuador? La Selección chocará con los campeones del mundo, desde las 18:00. Los dos equipos están clasificados al Mundial de Norteamérica 2026, pero buscan llegar a la Copa del Mundo con excelencia.
El partido será especial para Valencia, que se convertirá en centenario con la Tricolor. 'Superman' cumple 100 juegos con el equipo, del que forma parte desde 2012, cuando Reinaldo Rueda, DT de Ecuador, decidió colocarlo ante Honduras.
Valencia jugó 99 partidos: 41 de ellos, fueron de Eliminatorias sudamericanas; además estuvo presente en 35 compromisos amistosos, 17 de Copa América y en seis juegos en dos Copas del Mundo.
Así fueron los 46 goles de Énner Valencia con la Selección
'Superman' quiere anotarle un gol a Argentina. Lleva 46 anotaciones, desglosados de esta manera:
14 goles en Eliminatorias
21 en partidos amistosos
Cinco en Copa América
Seis en dos Copas del Mundo
Valencia no era un centrodelantero. Era un jugador ofensivo que se movía por los costados. Tras el fallecimiento de Christian Benítez, en el 2013, el técnico Reinaldo Rueda decidió alinearlo como nueve. El debut en la posición se produjo en septiembre del mismo año, en Barranquilla, ante Colombia.
Todo lo demás, ya es historia.
