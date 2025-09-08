The Athletic elogia a Ecuador en las Eliminatorias: 'una nación futbolísticamente en ascenso'

Los jugadores de la Selección se juntan antes de un entrenamiento del equipo en el estadio Banco Pichincha.

The Athletic, el influyente medio deportivo, propiedad de The New York Times, dedicó un espacio editorial a analizar a la Selección de Ecuador. La publicación del lunes 8 de septiembre del 2025, destaca a La Tricolor, como "una nación futbolísticamente en ascenso".

Ecuador se enfrentará con Argentina, el martes 9 de septiembre, en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, desde las 18:00. Teleamazonas transmitirá el encuentro. Este juego es el último de las eliminatorias sudamericanas.

La nota de The Athletic, firmada por Jack Lang, sostiene que Ecuador, "es uno de los equipos más peligrosos de Sudamérica". La publicación recuerda que la Selección comenzó el proceso eliminatorio con tres puntos menos. Sin embargo, la Tri pudo sacarle cuatro puntos a equipos fuertes como Uruguay y Colombia.

"Ecuador ha sido el segundo mejor equipo del continente. Han perdido solo dos partidos, menos que cualquier otro equipo del grupo sudamericano" The Athletic sobre la Selección ecuatoriana

El medio conversó con el técnico Sebastián Beccacece, quien destacó el poderío defensivo del equipo. Dijo que el bloque es "agresivo, valiente". "Somos buenos en el uno contra uno", dijo al destacar la labor de jugadores como Piero Hincapié, Willian Pacho y el golero Hernán Galíndez.

The Athletic desmenuza como causas del éxito ecuatoriano, que el país ha recorrido avances en la contratación de talentos, en la educación, en el coaching. "El juego doméstico tiene más credibilidad ahora", señala la publicación.