Ecuador vs. Argentina: reviva las emociones del triunfo tricolor en la cancha de Teleamazonas

Enner Valencia enfrenta al golero Emmanuel Martínez, de Argentina, en el partido disputado el 9 de septiembre del 2025.

Ecuador termina las Eliminatorias Sudamericanas en el segundo lugar de la tabla de posiciones y enamorando a la afición. Se necesitaba un partido consagratorio y este llegó: el 9 de septiembre del 2025, la Tri sometió a Argentina y enamoró a la hinchada con su entrega.

En la jornada del 9 de septiembre del 2025, usted podrá revivir las emociones del partido de la Tricolor por Teleamazonas. En señal abierta y a nivel nacional. Fútbol para todos. Disfrute el partido desde las 21:00. Con La Voz de La Tri, Alfonso Laso.

El gol de Énner Valencia, la intensidad de la Tricolor, la roja de Moisés Caicedo. Todas las emociones y las incidencias de este gran partido ante los campeones del mundo, usted podrá disfrutarlas nuevamente.