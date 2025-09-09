Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Eliminatorias

Ecuador vs. Argentina: reviva las emociones del triunfo tricolor en la cancha de Teleamazonas

Las emociones del triunfo de Ecuador ante Argentina, la campeona del mundo, a través de la señal del canal de la familia ecuatoriana

Enner Valencia enfrenta al golero Emmanuel Martínez, de Argentina, en el partido disputado el 9 de septiembre del 2025.

AFP

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

09 sep 2025 - 20:50

Unirse a Whatsapp

Ecuador termina las Eliminatorias Sudamericanas en el segundo lugar de la tabla de posiciones y enamorando a la afición. Se necesitaba un partido consagratorio y este llegó: el 9 de septiembre del 2025, la Tri sometió a Argentina y enamoró a la hinchada con su entrega. 

En la jornada del 9 de septiembre del 2025, usted podrá revivir las emociones del partido de la Tricolor por Teleamazonas. En señal abierta y a nivel nacional. Fútbol para todos. Disfrute el partido desde las 21:00. Con La Voz de La Tri, Alfonso Laso.

El gol de Énner Valencia, la intensidad de la Tricolor, la roja de Moisés Caicedo. Todas las emociones y las incidencias de este gran partido ante los campeones del mundo, usted podrá disfrutarlas nuevamente. 

Te puede interesar