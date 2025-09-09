Emotivo video de homenaje para el delantero Enner Valencia en el juego de la Tri por eliminatorias
En la previa del partido entre Ecuador y Argentina hubo un homenaje para el capitán Enner Valencia. Cumplió 100 partidos con la Selección.
Enner Valencia junto a su familia en e homenaje especial.
09 sep 2025 - 19:09
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) rindió un homenaje especial al delantero y goleador histórico Enner Valencia. El capitán de la Tri vivió un momento emotivo en la previa del partido entre Ecuador y Argentina, por la Fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas.
Valencia estuvo acompañado de su familia y recibió un recuerdo especial por los 100 partidos con la Selección. 'Superman' Valencia ya había anticipado que ante la albiceleste sería su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas.
El presidente de la FEF, Francisco Egas, también estuvo presente en el homenaje especial para el atacante tricolor. Los compañeros de Valencia también le rindieron un homenaje especial con abrazos.
