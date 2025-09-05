¿Dónde juega Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias sudamericanas 2025?

Jugadores de Argentina celebran un gol el jueves 4 de septiembre del 2025, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026.

Las Eliminatorias Sudamericanas van llegando a su fin. El martes 9 de septiembre del 2025, se disputará la última jornada del torneo premundialista, que ya tiene definido a los seis equipos que se clasificaron directamente al Mundial del 2026.

Ecuador se enfrentará con la campeona del mundo, Argentina, en la última jornada de Eliminatorias. ¿Dónde se jugará el Ecuador vs. Argentina? El partido se jugará en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, desde las 18:00 (hora de Ecuador).

El equipo albiceleste no contará con el astro Lionel Messi. El 'Goat' fue la figura de Argentina en la victoria por 3-0 ante Venezuela, en el estadio Monumental de Buenos Aires. Marcó dos goles y fue ovacionado, en el que pudiera ser uno de sus últimos partidos de Eliminatorias.

Ecuador igualó sin goles ante Paraguay. Pese a haber logrado el 0-0, bajó al cuarto lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. AFP

Messi terminó mermado físicamente luego del esfuerzo físico y emocional del juego ante los venezolanos. Por ello, inmediatamente el cuerpo técnico de Argentina decidió no incluirlo en la nómina para viajar a Guayaquil.

Ecuador llegó en la jornada del viernes 5 de septiembre del 2025 al Puerto Principal para preparar el partido final del torneo. Está previsto que el lunes 8, la delegación argentina llegue a Ecuador.