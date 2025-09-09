Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia, en la cancha de Teleamazonas

Leonardo Campana, delantero de Ecuador, remata un balón durante un entrenamiento de La Tricolor en el estadio Banco Pichincha.

Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia, dos partidos importantes de la fecha 18 de las Eliminatorias se mirarán por la cancha de Teleamazonas, este martes 9 de septiembre del 2025. Fútbol para todos, en señal abierta.

El duelo entre Venezuela y Colombia se jugará desde las 18:30 y usted podrá mirarlo por Teleamazonas, en vivo. Mientras tanto, el partido entre La Tri y Argentina se podrá ver en horario diferido.

Venezuela busca un hito histórico: acceder al repechaje para buscar un cupo al Mundial 2026, una competición que nunca disputó. Una victoria de los llaneros ante Colombia, que ya está clasificada al Mundial, servirá para lograr el objetivo.

Los jugadores de Venezuela buscan ir al Mundial

Bajo el mando de Fernando Batista y liderados por su goleador Salomón Rondón, 28 millones de venezolanos ponen su esperanza en los 11 jugadores que dejarán todo en la cancha por la ansiada clasificación al torneo más importante a nivel de selecciones.

Por otro lado, Ecuador quiere cerrar estas eliminatorias con broche de oro rumbo al Mundial 2026 y el máximo anotador, Enner Valencia, buscará despedirse de su último partido de Eliminatorias con un tanto ante la vigente campeona del mundo.

En la selección Argentina la baja más importante es la del '10', Lionel Messi no será parte de este enfrentamiento. La 'albiceleste' finalizará puntera en la tabla de posiciones sin importar el resultado final.