Willian Pacho y Piero Hincapié están en el equipo ideal de las Eliminatorias Sudamericanas

Willian Pacho (izquierda), defensor ecuatoriano, fue incluido en la alineación ideal de las Eliminatorias Sudamericanas. Aquí marca a Lautaro Martínez, de Argentina.

Ecuador termina las Eliminatorias Sudamericanas con dos jugadores en la alineación ideal de las fechas 17 y 18. Willian Pacho y Piero Hincapié fueron considerados por la Conmebol, en su habitual elección de todas las jornadas.

Pacho e Hincapié junto a Joel Ordóñez formaron la mejor defensa del torneo clasificatorio. Ecuador terminó el torneo con la valla menos batida: solo recibió cinco goles en 18 fechas en disputa.

La Selección no recibió goles en la doble jornada. Igualó 0-0 con Paraguay, el jueves 4 de septiembre y luego doblegó a Argentina, por 1-0, el martes 9 de septiembre, con una anotación de Énner Valencia.

En la alineación ideal también aparecen jugadores como Lionel Messi, quien solo jugó ante Venezuela y no viajó a Guayaquil, para el partido ante Ecuador. Colombia colocó a tres futbolistas en el equipo ideal: Jefferson Lerma, James Rodríguez y Luis Suárez, autor de cuatro goles en la victoria 6-3 ante Venezuela.