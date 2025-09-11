Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Eliminatorias

Willian Pacho y Piero Hincapié están en el equipo ideal de las Eliminatorias Sudamericanas

La Conmebol divulgó el mejor 11 de las fechas 17 y 18. Hincapié aparece en el once como un lateral izquierdo.

Willian Pacho (izquierda), defensor ecuatoriano, fue incluido en la alineación ideal de las Eliminatorias Sudamericanas. Aquí marca a Lautaro Martínez, de Argentina.

AFP

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

11 sep 2025 - 16:17

Unirse a Whatsapp

Ecuador termina las Eliminatorias Sudamericanas con dos jugadores en la alineación ideal de las fechas 17 y 18. Willian Pacho y Piero Hincapié fueron considerados por la Conmebol, en su habitual elección de todas las jornadas. 

Pacho e Hincapié junto a Joel Ordóñez formaron la mejor defensa del torneo clasificatorio. Ecuador terminó el torneo con la valla menos batida: solo recibió cinco goles en 18 fechas  en disputa. 

La Selección no recibió goles en la doble jornada. Igualó 0-0 con Paraguay, el jueves 4 de septiembre y luego doblegó a Argentina, por  1-0, el martes 9 de septiembre, con una anotación de Énner Valencia. 

En la alineación ideal también aparecen jugadores como Lionel Messi, quien solo jugó ante Venezuela y no viajó a Guayaquil, para el partido ante Ecuador.  Colombia colocó a tres futbolistas en el equipo ideal: Jefferson Lerma, James Rodríguez y Luis Suárez, autor de cuatro goles en la victoria 6-3 ante Venezuela.

