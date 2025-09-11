Piero Hincapié ya se entrena con el Arsenal, ¿cuándo debutará en la Premier League?

Piero Hincapié ya se entrena con el Arsenal de Inglaterra. El crédito ecuatoriano se unió a los entrenamientos del equipo de Londres, en la jornada del 11 de septiembre del 2025, luego de su participación en las Eliminatorias Sudamericanas.

Hincapié firmó un contrato con el poderoso cuadro inglés, el pasado 1 de septiembre. Lo hizo en el último día del mercado de pases de verano del fútbol europeo. Inmediatamente, después de la firma, el defensor tuvo que viajar hasta Sudamérica para jugar los partidos con la Selección.

El futbolista, de 23 años, formado en Independiente del Valle puede jugar en dos posiciones en la defensa del Arsenal. Su polivalencia fue bien valorada por el técnico Mikel Arteta, que desea ubicarlo como tercer defensa central o como carrilero por la izquierda.

El jugador ecuatoriano llegó al Arsenal, cedido a préstamo, por una temporada desde el Bayer Leverkusen. Sin embargo, el club inglés generó una obligación de compra por USD 60 millones, que tiene que ejecutarse a final de la temporada.

¿Cuándo debutará Hincapié en la Premier League? La decisión está en manos del cuerpo técnico de Arteta. El sábado 13 de septiembre del 2025, el equipo recibirá al Nottingham Forest, en la cuarta jornada. Hincapié pudiera ir, al menos, a la banca de suplentes.