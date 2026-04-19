JDT se disculpa tras incidente de su capitán con equipo médico en partido de Champions asiática

El director ejecutivo de JDT, Luis García, entrega hoy una camiseta de JDT al equipo médico en Jeddah.

El club Johor Darul Ta'zim (JDT) pidió disculpas luego del incidente protagonizado por su capitán Natxo Insa durante un partido de la Liga de Campeones de Asia ante Al-Ahli en Yeda.

El hecho se viralizó en redes sociales tras la reacción del jugador hacia el personal médico en medio de la atención a un compañero lesionado.

Lesión y reacción en cancha

El delantero Jairo Da Silva sufrió una conmoción cerebral y requirió suturas en el labio tras el impacto durante el encuentro.

Ante la gravedad, Insa intentó acelerar la asistencia médica, incluso tomando una camilla sin seguir el protocolo, lo que generó tensión con el equipo de salud.

Disculpas del club

Tras el incidente, directivos del Johor Darul Takzim FC se reunieron con el personal médico para ofrecer disculpas y bajar la tensión.

El director ejecutivo Luis García entregó una camiseta del club y flores como gesto de respeto y agradecimiento.

Deportividad tras el partido

El jugador de Al-Ahli, Ali Majrashi, visitó a Jairo en el hospital, quien posteriormente fue dado de alta.

El partido terminó con la eliminación del JDT tras caer 2-1 en los cuartos de final del torneo asiático.