Marie-Louise Eta: Primera mujer entrenadora en la Bundesliga y Europa

La nueva entrenadora del Union Berlin, Marie-Louise Eta, reacciona durante el partido de la Bundesliga entre el 1. FC Union Berlin y el VfL Wolfsburg en Berlín, Alemania, el 18 de abril de 2026.

La entrenadora Marie-Louise Eta hizo historia este 18 de abril de 2026 al convertirse en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en una de las cinco grandes ligas europeas, durante el partido entre Unión Berlín y Wolfsburgo.

El encuentro, disputado en el estadio An der Alten Försterei ante más de 22.000 aficionados, terminó con una derrota 1-2 para el Unión Berlín, en lo que marcó el inicio de una nueva etapa para el club.

Eta, de 34 años, asumió el cargo como entrenadora interina tras la salida del anterior técnico y ya formaba parte del cuerpo técnico del primer equipo. Durante el partido, se mostró activa en la zona técnica, dando indicaciones constantes y realizando ajustes tácticos.

El Wolfsburgo abrió el marcador temprano con un gol de Patrick Wimmer al minuto 11. Ya en el segundo tiempo, aumentó la ventaja apenas iniciado el complemento, complicando el panorama para el equipo local.

Pese a la desventaja, el Unión Berlín reaccionó en los minutos finales con un tanto de Oliver Burke al 85, que reavivó las opciones de empate. Sin embargo, el marcador no se movió y el equipo no logró concretar sus oportunidades.

A pesar del resultado, el debut de Eta queda registrado como un momento histórico en el fútbol europeo, al romper una barrera de género en las principales ligas del continente.