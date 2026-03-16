Brentford empata ante el colista Wolverhampton en cierre de 30ª fecha de Premier

Los Wolves se mantienen invictos en sus últimos tres partidos de liga

Wolverhampton, último clasificado en la Premier League, logró rehacerse de un 2-0 en contra ante el Brentford para terminar empatando 2-2 el partido que bajó este lunes el telón de la 30ª fecha del campeonato inglés.

Los Wolves, dirigidos por Rob Edwards, iban por detrás en el marcador tras los goles de Michael Kayode y del brasileño Igor Thiago en el Gtech Community Stadium.

Pero Adam Armstrong recortó distancias justo antes del descanso y el delantero nigeriano Tolu Arokodare selló la igualada de los Wolves en la recta final. En la jugada del segundo gol participó el defensor colombiano Yerson Mosquera.

Arokodare estuvo a punto de darle la victoria a los Wolves, pero estrelló un cabezazo en el larguero instantes después de haber marcado el empate.

Los Wolves se mantienen invictos en sus últimos tres partidos de liga tras encadenar dos sorprendentes victorias contra el Aston Villa y el Liverpool, aunque siguen casi sentenciados para el descenso, ya que quedan a 12 puntos de la zona de salvación con sólo siete partidos por delante.

El Brentford, séptimo clasificado, desperdició la oportunidad de reforzar su sorpresiva candidatura para clasificarse a torneos de Europa.

Los hombres de Keith Andrews están a tres puntos del Chelsea, sexto, y a cuatro del Liverpool, quinto, después de no conseguir una victoria que los habría catapultado a la lucha por una plaza en la Liga de Campeones.