Independiente del Valle y el Inter Miami de Messi en un amistoso que tuvo empujones y fricciones

Lionel Messi de Inter patea un penal este jueves, en un partido amistoso entre Independiente del Valle y Inter Miami, en el estadio Juan Ramón Loubriel en Bayamón (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

Independiente del Valle y el Inter Miami jugaron un amistoso en Puerto Rico como parte de su gira de amistosos fuera de Estados Unidos. El partido fue vendido al máximo y hubo estadio lleno para ver al campeón ecuatoriano vs. campeón de la MLS en un partido que terminó con victoria 2-1 gracias al gol de Messi.

El primer gol del partido llegó a los 15’ minutos con un tanto de Santiago Morales que definió con precisión para el 1-0. La respuesta ecuatoriana fue inmediata. Patrick Mercado igualó el encuentro tras una acción ofensiva.

El amistoso tuvo de todo: comenzó con una hora de retraso, ambos equipos jugaron con uniforme negro, goles tempraneros, momentos de tensión, el ingreso de Lionel Messi desde el banco y hasta invasión de espectadores al campo.

La polémica fue cuando una fuerte entrada de Ian Fray sobre Emerson Pata. Hubo reclamos entre varios jugadores, con Luis Suárez y Jordy Alcívar entre los protagonistas. El árbitro intervino para evitar que la situación pasara a mayores.

En el segundo tiempo apareció Messi, a los 69’ convirtió un penal para poner el 2-1 definitivo a favor del conjunto estadounidense. El cierre fue inusual. A los 88’, varios espectadores invadieron el campo para intentar acercarse al astro argentino; uno de ellos incluso lo derribó por detrás en medio del descontrol.