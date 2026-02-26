Independiente del Valle y el Inter Miami de Messi en un amistoso que tuvo empujones y fricciones
El partido amistoso tuvo momentos tensos. Ambos equipos jugaron con uniformes similares que generó confusión entre los hinchas presentes.
Lionel Messi de Inter patea un penal este jueves, en un partido amistoso entre Independiente del Valle y Inter Miami, en el estadio Juan Ramón Loubriel en Bayamón (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca
26 feb 2026 - 22:34
Independiente del Valle y el Inter Miami jugaron un amistoso en Puerto Rico como parte de su gira de amistosos fuera de Estados Unidos. El partido fue vendido al máximo y hubo estadio lleno para ver al campeón ecuatoriano vs. campeón de la MLS en un partido que terminó con victoria 2-1 gracias al gol de Messi.
El primer gol del partido llegó a los 15’ minutos con un tanto de Santiago Morales que definió con precisión para el 1-0. La respuesta ecuatoriana fue inmediata. Patrick Mercado igualó el encuentro tras una acción ofensiva.
El amistoso tuvo de todo: comenzó con una hora de retraso, ambos equipos jugaron con uniforme negro, goles tempraneros, momentos de tensión, el ingreso de Lionel Messi desde el banco y hasta invasión de espectadores al campo.
La polémica fue cuando una fuerte entrada de Ian Fray sobre Emerson Pata. Hubo reclamos entre varios jugadores, con Luis Suárez y Jordy Alcívar entre los protagonistas. El árbitro intervino para evitar que la situación pasara a mayores.
En el segundo tiempo apareció Messi, a los 69’ convirtió un penal para poner el 2-1 definitivo a favor del conjunto estadounidense. El cierre fue inusual. A los 88’, varios espectadores invadieron el campo para intentar acercarse al astro argentino; uno de ellos incluso lo derribó por detrás en medio del descontrol.
