Corea del Sur vs. República Checa: Horario del diferido en Teleamazonas

Mira Corea del Sur vs. República Checa hoy a las 23:00 por Teleamazonas

La emoción del Mundial 2026 continúa este viernes 12 de junio a las 23:00, y los aficionados ecuatorianos podrán revivir uno de los partidos más atractivos del arranque del Mundial.

Teleamazonas transmitirá en diferido, a las 23:00, el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, un duelo que reunió a varias figuras internacionales y dejó momentos de alta intensidad.

Corea del Sur: El talento de Son Heung-min y Lee Kang-in

La selección surcoreana saltó al campo con referentes como Son Heung-min, capitán del equipo asiático, y el talentoso mediocampista Lee Kang-in.

Bajo la dirección técnica de Hong Myung-bo, Corea del Sur apostó por una plantilla experimentada para buscar un resultado positivo en su estreno mundialista.

República Checa: Un rival europeo con figuras de peso

Por su parte, República Checa contó con jugadores de trayectoria internacional como Tomás Soucek, Patrick Schick y Vladimir Coufal.

El conjunto europeo, dirigido por Miroslav Koubek, llegó al compromiso con la intención de sumar puntos en un grupo que promete una intensa disputa por la clasificación.

¿Dónde y a qué hora ver el partido en diferido?

El encuentro estuvo marcado por el ritmo dinámico, las opciones de gol y las destacadas actuaciones individuales de ambos equipos.

Los fanáticos del fútbol podrán disfrutar de este compromiso mundialista a través de Teleamazonas en señal en vivo y por la página web, que llevará a sus pantallas todos los detalles de este atractivo choque entre asiáticos y europeos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.