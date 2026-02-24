Independiente del Valle jugará el amistoso ante el Inter Miami de Messi en Puerto Rico
Este jueves 26 de febrero del 2026 en el estadio Juan Ramón Loubriel en Puerto Rico el campeón ecuatoriano jugará contra Inter Miami.
Inter Miami jugará el amistoso contra Independiente del Valle.
24 feb 2026 - 23:01
Independiente del Valle y el Inter Miami jugarán un amistoso este jueves 26 de febrero del 2026 en el estadio Juan Ramón Loubriel en Puerto Rico. El partido ha convocado a miles de hinchas que llegarán a ver al astro argentino Messi.
El Inter Miami realizó la gira de campeones por el continente que incluyó partidos en Perú, Colombia y Ecuador. El equipo dirigido por Javier Mascherano visitó Guayaquil para enfrentar a Barcelona SC en el 'Partido de la Historia', en donde empató 2-2
Independiente, por su parte, ha tenido amistosos a puertas cerradas. Además, en el 'Valle Fest', evento de presentación de la plantilla 2026, enfrentó a Deportivo Quito. Ahora el equipo 'negriazul' deberá jugar el partido contra los campeones de la MLS tras el inicio de la LigaPro.
Independiente venció por 2-0 a Guayaquil City el domingo 22 de febrero, en la Fecha 1 del torneo local mientras que el Inter Miami perdió por 3-0 ante LAFC. Los 'rayados' confirmaron que el compromiso ante el Inter Miami de Messi será el jueves 26 de febrero, a partir de las 19:00 (hora de Ecuador).
