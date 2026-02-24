Independiente del Valle jugará el amistoso ante el Inter Miami de Messi en Puerto Rico

Independiente del Valle y el Inter Miami jugarán un amistoso este jueves 26 de febrero del 2026 en el estadio Juan Ramón Loubriel en Puerto Rico. El partido ha convocado a miles de hinchas que llegarán a ver al astro argentino Messi.

El Inter Miami realizó la gira de campeones por el continente que incluyó partidos en Perú, Colombia y Ecuador. El equipo dirigido por Javier Mascherano visitó Guayaquil para enfrentar a Barcelona SC en el 'Partido de la Historia', en donde empató 2-2

Independiente, por su parte, ha tenido amistosos a puertas cerradas. Además, en el 'Valle Fest', evento de presentación de la plantilla 2026, enfrentó a Deportivo Quito. Ahora el equipo 'negriazul' deberá jugar el partido contra los campeones de la MLS tras el inicio de la LigaPro.

Independiente venció por 2-0 a Guayaquil City el domingo 22 de febrero, en la Fecha 1 del torneo local mientras que el Inter Miami perdió por 3-0 ante LAFC. Los 'rayados' confirmaron que el compromiso ante el Inter Miami de Messi será el jueves 26 de febrero, a partir de las 19:00 (hora de Ecuador).