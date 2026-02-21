Un video hecho con Inteligencia Artificial enfrenta a Pelé, Messi.. con los Supercampeones

Las estrellas de los Supercampeones y las estrellas del fútbol en un video con IA

La Inteligencia Artificial llegó al fútbol. El rey de los deportes no podía quedarse fuera de los videos desarrollados con IA. Un usuario de redes sociales creó un video donde leyendas del fútbol enfrentan en un partido a Oliver Atom y "Los Supercampeones".

El equipo de la vida real tiene estrellas de todos los tiempos. Está integrado por Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, Maradona, Zinedine Zidane, Sergio Ramos, Gianluigi Buffon, Kylian Mbappé y Zlatan Ibrahimovic.

En el juego, los reales se ponen adelante con gol de Cristiano Ronaldo, quien vence al legendario portero Benji Price, pero los campeones sacaron su versión súper y dieron la vuelta para ganar 3-1.

El creador dice que utilizó Kling 3 Nano Banana pro y Seedance 2, éste último que ha generado polémica y amenazas de demandas desde Hollywood desde la publicación de una pelea ficticia entre Brad Pitt y Tom Cruise, para realizar el video.

"Los Supercampeones", es una animé que se estrenó en 1983 con gran éxito. El impacto en las redes sociales tuvo un gran efecto y generó gran alcance.