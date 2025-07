Álvaro Carreras fue presentado en el Real Madrid: 'cumplo el sueño de volver a mi casa'

Álvaro Carreras, lateral del Real Madrid, afirmó este martes 15 de julio del 2025, durante su presentación oficial como futbolista blanco, que no se mete "en el tema números". Dijo estar tranquilo cuando fue preguntado en rueda de prensa por la cantidad que ha pagado el club madridista al Benfica (58 millones de dólares).

Esa cifra le convierte en el segundo defensa más caro de la historia del club, por detrás de Dean Huijsen (68 millones de dólares) e igualado con Éder Militao.

Carreras agregó que no se basa en las cantidades económica de su fichaje. Aseguró estar completamente seguro de lo que puede dar. No me meto en el tema números, estoy tranquilo. El fútbol de hoy en día mueve todo eso, dijo.

"Esto es cumplir un sueño. Volver a mi casa. Tengo experiencias increíbles. Con muchas ganas de afrontar este reto y deseando empezar" Álvaro Carreras/ jugador del Real Madrid

Preguntado por si los laterales izquierdos brasileños Roberto Carlos y Marcelo Vieira fueron sus ídolos cuando era niño y jugaba en las categorías inferiores del Real Madrid, fue claro y contestó que sí.

El jugador Álvaro Carreras durante su presentación oficial como nuevo jugador del Real Madrid, dijo sentirse orgulloso de volver al club en el que se formó. EFE

"Los dos fueron mi inspiración durante muchos años. Estuve tres años y pude ver a Marcelo en directo. Ha sido un lujo. Y he estado con Roberto y muy bien. Los dos son mis referentes", apuntó.