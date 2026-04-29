Esteban Andrada suspendido 13 partidos por puñetazo en la cara a Pulido

El argentino Esteban Andrada, guardameta del Zaragoza, ha sido sancionado con 13 partidos de suspensión tras agredir a Jorge Pulido, defensa del Huesca, en el partido de la jornada 37 de LaLiga Hypermotion (Segunda División española), disputado el domingo 26 de abril del 2026.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) informó este miércoles 29 de abril que le impone un encuentro de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión y 12 en aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario (103.1).

Con 1-0 en el marcador y en el minuto 99, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja, el argentino perdió el control y buscó al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara, momento en el que hubo una multitudinaria tángana entre los jugadores en un final caótico que se saldó con varias tarjetas y más expulsiones.

Los argumentos del Comité para la sanción de 13 partidos

Según el Comité, que no recibió alegación alguna por parte del Zaragoza, decidió imponer la sanción en grado máximo por todas las circunstancias que concurrieron en la acción del argentino.

El acta detalla que el portero no depuso su actitud y mantuvo su ánimo confrontativo, al margen de la fuerza excesiva de su acción y el daño causado al rival.