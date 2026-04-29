Gonzalo Valle asegura que lo mencionado en zona mixta es de carácter estrictamente personal

Gonzalo Valle, golero de Liga de Quito, titular en el partido ante Barcelona

El portero de Liga de Quito, Gonzalo Valle, se vio envuelto en una nueva polémica tras sus declaraciones en zona mixta, la noche del martes 28 de abril del 2026, luego de la derrota del cuadro ecuatoriano ante Lanús, en la Copa Libertadores.

"Yo sé que hay mucha gente que prefiere que yo no esté en el equipo, pero aún así yo seguiré dando lo mejor de mí", dijo Valle a la prensa, mientras se retiraban del estadio.

La aclaración de Gonzalo Valle

Minutos después de que esas declaraciones se hicieran virales, el portero de Liga de Quito se pronunció a través de su cuenta de Instagram, y aseguró que sus declaraciones "hacen referencia a una situación de carácter estrictamente personal, ajena al entorno deportivo y a la convivencia dentro del plantel".

"En ningún momento me referí a mis compañeros ni existe conflicto alguno dentro del grupo. Mantengo una excelente relación con el equipo, cuerpo técnico y toda la institución", añadió Gonzalo Valle.

Gonzalo Valle se pronunció en Instagram tras sus declaraciones en zona mixta. Captura de pantalla

Estas declaraciones y la posterior aclaración de Valle causaron varias reacciones en redes sociales, donde se cuestiona a la dirigencia por la situación actual de Liga de Quito.

El equipo dirigido por el brasileño Tiago Nunes cayó 0-1 ante Lanús, esto los llevó a perder el invicto en el torneo continental y además, a compartir el liderato del grupo G.