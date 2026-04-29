El llanto de un niño al conocer a Neymar y salir a la cancha tomado de su mano

La emoción y las lágrimas de felicidad de un pequeño aficionado fueron captadas en video, tras conocer que saldría a la cancha de la mano de su jugador favorito, el brasileño Neymar Jr. El emotivo momento ocurrió la noche del martes 28 de abril del 2026, en el partido de San Lorenzo vs. Santos, por la Copa Sudamericana.

En las imágenes se observa al menor secarse sus lágrimas con la camiseta mientras regresa a ver constantemente sin creerse que pronto estará junto al 10 de la selección brasileña. Al salir Neymar, lo tomó de la mano y lo abrazó, al igual que a la niña que se encontraba en su lado izquierdo.

El tierno mensaje de Neymar para el pequeño aficionado

El niño calificó este encuentro como "hermoso, muy lindo" y aseguró que se lleva un recuerdo inolvidable de haber cumplido su sueño de conocer a su jugador favorito. "Sí, no me lo olvido jamás", dijo.

Además, contó que el delantero del Santos le preguntó si quería ser futbolista, "le dije obvio, claramente. Y me había dicho que algún día iba a ocupar su lugar".

El partido por la tercera fecha de la Copa Sudamericana terminó 1-1. Resultado que no fue tan favorable para el equipo brasileño porque continúa último del grupo D.