Cecilia Pérez es la nueva presidenta de Universidad de Chile este 2026

Exministra asume presidencia de la U de Chile, tercera mujer en un club de Sudamérica

Universidad de Chile eligió este martes a la exministra del Deporte Cecilia Pérez como presidenta de la institución, y se convirtió en la primera mujer al frente de un club de Primera División en Chile y la tercera en Sudamérica que lo consigue a partir de un acto eleccionario.

"Es un honor ser la primera presidenta de un club. En Sudamérica somos dos, con la presidenta de Palmeiras", aseguró Pérez en conferencia de prensa haciendo referencia al panorama actual.

En el contexto histórico sudamericano, la directiva chilena se une a Leila Pereira, del Palmeiras brasileño, electa en 2021, y a la argentina Lucía Barbuto, quien lideró al argentino Banfield entre 2018 y 2021.

La pionera, sin embargo, fue la argentina Natividad Gallego quien en 1971 fue presidenta por un año del Club Atlético Platense del cual ya era segunda vicepresidenta, y asumió el cargo por sucesión tras las renuncias consecutivas del presidente y primer vicepresidente.

Pérez, quien era vicepresidenta de la U desde 2022, fue elegida con nueve votos a favor y dos abstenciones para encabezar el directorio de la concesionaria Azul Azul, una sociedad anónima que administra al equipo laico.

"Hoy me doy cuenta del hecho histórico. Mis compañeros me regalaron rosas azules, fue muy emocionante", comentó.

En Chile, otras dos mujeres han liderado clubes de fútbol, pero en la segunda división. Son los casos de Gabriela Parra en Deportes Concepción durante 2023 y Mariela Vázquez en Deportes Linares desde 2024.

"Estoy agradecida de poder tener el honor de presidir al equipo más grande de Chile, con mucha emoción", aseguró Pérez que asume en sustitución de Michael Clark, quien renunció tras cinco años.

La abogada de 51 años ha desempeñado en el pasado otros cargos políticos durante los dos periodos presidenciales del fallecido expresidente Sebastián Piñera, de quien fue su vocera de Gobierno y ministra del Deporte (2019-2022), entre otras funciones públicas que ha ocupado.

"Nos han tocado malas, pero estamos juntos como una gran familia. Es un trabajo en equipo", señaló.

Su llegada al poder ocurre en un momento de presión institucional y judicial que cayó sobre su antecesor Clark, quien es investigado por movimientos financieros con respecto a la composición accionaria de la sociedad, por lo cual se la ha impuesto una inhabilitación de cinco años.

"La misión es que a este club cada día le vaya mejor, particularmente en lo deportivo. Que podamos tener alegrías permanentes", comentó Pérez.

La U de Chile contrató a finales de marzo pasado al técnico argentino Fernando Gago, luego de quedarse sin competencias internacionales esta temporada al no clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Tras cuatro jornadas dirigidas por Gago en la liga, el conjunto laico se encuentra sexto con 17 puntos a cuatro del primer lugar de la clasificación, y viene de ganar el clásico ante Universidad Católica como local el pasado sábado.

El club laico tiene nueve años sin ganar el título de la liga chilena, tras conquistar el Clausura en 2017, y en el plano internacional conquistó la Copa Sudamericana en 2011.

"Universidad de Chile siempre tiene que estar jugando las finales y compitiendo por ser campeón", cerró Pérez.