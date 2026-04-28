PSG vs. Bayern: goles y crónica del partidazo de Champions con nueve goles
París Saint-Germain cobró una ventaja ligera con un 5-4 apretado y emocionante. La serie está abierta y se resuelve en la revancha.
Willian Pacho en una acción del partido de Champions League
EFE
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Fecha de publicación
28 abr 2026 - 16:08
El París Saint-Germain cobró una ventaja mínima en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, un duelo de titanes que acabó con un 5-4 que deja todo abierto para la vuelta la semana que viene.
Los de Luis Enrique llegaron a disponer de tres goles de renta, gracias a sendos dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé y a un tanto de Joao Neves, pero el equipo bávaro reaccionó para dejar abierta la eliminatoria con tantos de Harry Kane, Michael Olise, Upamecano y Luis Díaz.
El desarrollo de los nueve goles
El primer tanto del partido en los pies de Harry Kane
El gol del empate del PSG
El PSG volvió a tomar ventaja con el 2-1
El empate del Bayern en un duelo vibrante
El PSG se volvió a adelantar en el marcador
El 4-2 para el PSG
El 5-2 que parecía ventaja
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