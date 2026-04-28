Barcelona SC busca su primer triunfo en Libertadores ante la U. Católica de Chile

Barcelona SC afrontará este miércoles 29 de abril un partido clave en la Copa Libertadores por la tercera fecha del Grupo D, cuando reciba a Universidad Católica de Chile en el Estadio Monumental. El encuentro se destaca por el enfrentamiento entre los goleadores argentinos Darío Benedetto y Fernando Zampedri.

El equipo ecuatoriano llegará al partido con dos derrotas en el torneo, mientras que el conjunto chileno lo hará motivado tras su reciente victoria por 1-2 como visitante ante Cruzeiro de Brasil, después de haber caído en casa por el mismo marcador frente a Boca Juniors.

Un empate o una nueva derrota dejaría a Barcelona con mínimas opciones de avanzar a los octavos de final. El cuadro guayaquileño perdió 0-1 ante Cruzeiro y 3-0 frente a Boca en Argentina, por lo que deposita sus esperanzas ofensivas en Benedetto.

El camino de Barcelona SC y César Farías en la Libertadores

Dirigido por el venezolano César Farías, Barcelona ha disputado más partidos que su rival en esta edición del torneo, tras iniciar su camino en la segunda fase previa, donde eliminó a Argentinos Juniors y Botafogo para clasificar a la fase de grupos.

Las individualidades han sido clave para mantener al equipo en competencia, con Benedetto como principal referente en ataque y también con la confianza que otorga el portero venezolano José Contreras.

En el torneo local, Barcelona se ubica tercero y en la última jornada empató 1-1 ante Orense.

U. Católica de Chile llega liderada por Fernando Zampedri

Por su parte, la victoria sobre Cruzeiro dio algo de respiro a Universidad Católica, dirigida por el argentino Daniel Garnero.

Sin embargo, en el campeonato chileno acumula dos derrotas consecutivas: ante Unión La Calera y, el pasado sábado, por 1-0 frente a Universidad de Chile.

Los Cruzados estarán liderados por su máximo goleador histórico, Fernando Zampedri, autor de 153 tantos, quien además encabeza la tabla de artilleros de la Liga de Primera con 11 anotaciones. El equipo ocupa actualmente el séptimo lugar, con 17 puntos.

También destacan el argentino Justo Giani, con seis goles en el torneo local, y el lateral izquierdo Eugenio Mena. El equipo recuperó de lesiones a Agustín Farías, Bryan González y Clemente Montes, aunque mantiene en duda a Gary Medel.

El encuentro será dirigido por el árbitro peruano Roberto Pérez, con su compatriota Michael Espinoza a cargo del VAR. El partido se jugará en el Estadio Monumental, en Guayaquil, a las 19:00.