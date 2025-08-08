Chelsea vence 2-0 al Leverkusen en amistoso; Moisés Caicedo y Piero Hincapié en cancha

Chelsea celebra su gol ante el Bayer Leverkusen el día viernes 8 de agosto del 2025.

El Chelsea FC inició su pretemporada con una victoria sólida por 2-0 frente al Bayer Leverkusen en un amistoso internacional disputado el 8 de agosto del 2025 en Stamford Bridge.

Este encuentro, que sirvió como primer partido del equipo blue tras su título en el Mundial de Clubes, destacó por las actuaciones de los ecuatorianos Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

Estevão, la joven promesa brasileña, abrió el marcador a los 18 minutos en su debut oficial, mientras Joao Pedro sentenció el encuentro con un gol en el tiempo de descuento, consolidando la superioridad de los de Enzo Maresca.

Caicedo, mediocampista defensivo del Chelsea, jugó el primer tiempo, mostrando su habitual solidez en la recuperación y distribución del balón. Su presencia fue clave para mantener el control del medio campo.

Por su parte, Hincapié, defensor central del Leverkusen, disputó los primeros 59 minutos antes de ser reemplazado por Kofane. Con este resultado, el Chelsea refuerza su confianza de cara a la temporada 2025-2026, mientras Caicedo e Hincapié continúan escribiendo su historia en la elite del fútbol mundial.