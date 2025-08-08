En estas fechas arrancarán su participación los futbolistas ecuatorianos en Europa

El volante Moisé Caicedo tendrá actividad el fin de semana del 8 de agosto del 2025.

La época de vacaciones para los futbolistas en Europa se está terminando. El arranque de los mejores campeonatos de Europa así como el inicio de las próximas ediciones de la Champions League y Europa League tienen su hoja de ruta.

Uno de los torneos más esperados es la Premier League. La temporada 2025 -2026 de la máxima categoría del futbol de Inglaterra arrancará el 15 de agosto. Según el calendario de la organización, el volante ecuatoriano Moisés Caicedo arrancará con el Chelsea el 18 de agosto. Chelsea recibirá en Stamford Bridge al Crystal Palace.

El otro futbolista ecuatoriano en la Premier será el volante Jeremy Sarmiento. El tricolor tendrá su partido de debut en la temporada el 17 de agosto. Allí, jugará como local con el Brighton ante el Fulham.

Como parte de la preparación para el arranque de la temporada, los clubes europeos tendrán amistosos durante el fin de semana.

El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán jugará en Italia esta temporada 2025-2026. EFE

El foco sobre Piero Hincapié

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié iniciará su participación en esta temporada con el Bayer Leverkusen durante, el 15 de agosto del 2025 en la Copa de Alemania frente SG Sonnenhof Großaspach.

El 23 de agosto debutará en la Bundesliga contra el Hoffenheim. Será la quinta temporada de Hincapié con el Levekusen y tendrá su tercer DT desde que llegó al club. Para el nuevo ciclo, el esmeraldeño tendrá como entrenador a Ten Hag tras la salida de Xabi Alonso.

Piero Hincapié en uin entrenamiento con el Bayer. EFE

El lateral zurdo Pervis Estupiñán tiene previsto su debut oficial con el AC Milan en la Copa de Italia el 17 de agosto ante el Bari. Tras ello, en la Serie A tendrá su primer choque frente al Cremonese el fin de semana del 23 de agosto.

¿Y en Francia? Willian Pacho, vigente campéon de la Champions League, tendrá su primer choque de la temporada con la camiseta de PSG en la Supercopa de Europa. El 17 de agosto del 2025 jugará frente al Tottenham y luego dará inicio a su trajín en la Ligue One ante el Nantes, el 23 de agosto.