Aston Villa conquista la Europa League tras vencer 3-0 al Friburgo en la final

El Aston Villa de Unai Emery conquistó este miércoles la primera Europa League de su historia tras derrotar 3-0 al Friburgo alemán en la final disputada en el Tüpraş Stadium de Estambul.

Los goles del belga Youri Tielemans (41'), del argentino Emiliano Buendía (45+3'), y del inglés Morgan Rogers (58') dieron al equipo de Birmingham su primer título desde 1996 (Copa de la Liga inglesa) y al DT vasco su quinto trofeo en la segunda competición UEFA en importancia, que había ganado anteriormente con el Sevilla en tres ocasiones (2014, 2015, 2016) y con el Villarreal en una (2021).

No fue la Copa de Europa como en 1982, pero el Aston Villa de Unai Emery volvió a levantar un trofeo continental al vencer en la final de la Europa League al Friburgo (3-0), este miércoles en Estambul.

Se trata de la quinta corona en el segundo torneo en importancia organizado por la UEFA para el DT español de los "Villanos", que consolidó un poco más su inoxidable relación de amor con la competición, que ha ganado ya con tres equipos diferentes (tres veces con el Sevilla y una con el Villarreal, anteriormente), además de la final perdida con el Arsenal en 2019.

Es también el primer título de una competición continental europea para los dos argentinos del equipo de Birmingham, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía.

El volante firmó una obra de arte con un zurdazo teledirigido a la escuadra del arquero alemán Noah Atubolu en el tiempo añadido de la segunda parte (45+3') que encarriló la final para el Villa. Aunque falló una clara ocasión en el minuto 75, fue elegido mejor jugador de la final.

Poco antes, el centrocampista belga Youri Tielemans, que marcaba desde diciembre, había abierto el marcador con una volea cruzada a centro de Morgan Rogers (41').

La ilusión con la que afrontaba su primera final europea el equipo alemán dirigido por Julian Schuster se esfumó por completo antes de la hora de juego, cuando Morgan Rogers (58') metió la puntera en el primer palo para enviar al fondo de la red un centro raso desde el costado izquierdo de Buendía.

"Es difícil expresarlo con palabras, hemos trabajado muy duro para esto. Hemos cumplido y respondido. Es un gran momento para la afición, grandioso para el club. Pasaremos a la historia", afirmó el autor del tercer gol.