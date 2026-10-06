Cristiano Ronaldo se disculpa por su comportamiento y abre la puerta a su regreso con Portugal

Cristiano Ronaldo, que abandonó la concentración de Portugal la víspera del partido de Liga de Naciones de la UEFA ante Dinamarca, pidió perdón este martes a sus compañeros y a los aficionados en un largo comunicado en el que afirma estar "disponible" para regresar con la selección lusa.

"Debo una disculpa a mis compañeros de Selección por haber abandonado la concentración", escribió el quíntuple Balón de Oro de 41 años. "Pido disculpas a los portugueses que estuvieron allí apoyándonos intensamente, pido disculpas a los aficionados", agregó.

"Si estoy bien físicamente, jugando en mi club, con goles, eso espero, después de cumplir la sanción que se me aplique, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra Selección", concluyó

Así, el capitán de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, emitió este martes 6 de octubre de 2026 un extenso comunicado oficial en sus redes sociales para explicar los motivos de su precipitada salida de la concentración del equipo nacional.

En su declaración, el atacante portugués apuntó directamente contra el director técnico Jorge Jesus, señalando que el entrenador faltó a su palabra al no cumplir con el plan de juego que habían acordado previamente para el encuentro disputado en Oporto.

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “The coach had broken his word to me. At the end of the match I only wanted everything to finish with the victory and to be alone. I did not go to greet the fans. A failing that is solely my responsibility and that should not have happened. I apologise to the Portuguese who supported us intensely there, I apologise to the fans, and I apologise to those who, without being Portuguese, may have travelled there to see me and whom I may have disappointed. Forty-eight hours later we had a conversation — myself, the coach and Simão Coutinho — since he had been the one accompanying our conversations in August. It was a deep moment, very frank, without any kind of filter. We agreed that there was only one way to close this “case”: that the coach repeat what he had just told me in private, in the presence of Simão Coutinho, but in the press room. What was agreed was simple: the coach would begin the press conference with this subject, seeking to close the matter by telling the truth. He would say that I never asked to play any minutes, that it was the coach and no one else who proposed the plan for this camp to me, and that it was a mistake to put me on to warm up and then not bring me on, and that if it happened again he would not do it. We ended that meeting with the coach asking me for a hug, promising me that he would say at the conference what he had just said to me, and that the matter would be overcome. I would not play in Denmark and I would play the match at the Dragão. All of this in the presence of Simão Coutinho, always. At the coach’s request, a meeting then took place between himself, Simão Coutinho and Tiago Craveiro by videoconference, in which what we had discussed was summarised. A short document was produced which I myself validated and which, with my knowledge, was delivered to the coach, as he had requested. The conference was what is known: the posture had nothing to do with our meeting; I heard expressions and an aggressiveness that I do not believe I deserved, an attitude of “I want, I can and I command” that he never showed me, not even remotely, in private the day before. The notes I validated were the following: “I think it is important, also because it is the truth, to clarify a few things before talking about Denmark: 1. I myself, and no one else, proposed to Cristiano a plan for him this sporting season with the National Team. It was a long and very good conversation. 2. I know how much he lives and loves the national team and the weight he has in the world, and even more the weight and the positive influence he has had on the national team for 24 consecutive years. 3. The plan I proposed to Cristiano was accepted. 4. He never questioned my options. He was exemplary, loyal and professional. 5. The match in Norway was not part of the plan I drew up for him. However, I felt that he had managed to recover physically from the first match and I warned him that I might have to use him. Cristiano agreed. 6. I made a mistake by putting someone of the stature of Pelé or Maradona on to warm up and then not putting him in the game. If it were today I would not do it. 7. To close the subject: I want Cristiano in the National Team. In fact I do not want him a little, I want him a lot. Fortunately he also believes in me. He believed at Al Nassr and he does here as well. 8. About not greeting the fans. We have already spoken about that. Someone who has played more than 230 matches for the national team does not receive lessons from me on love for Portugal. It was a moment of frustration that erases nothing. He is the player who gives the most autographs, takes the most selfies, and shows the most affection to the fans. Let us not invent problems where they do not exist. When we are not happy we react. That was all. None of these notes, therefore, said that the coach should even apologise to me. It was the second time he had broken his word to me”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026

Según detalló el delantero, existía un compromiso verbal en el que se estipulaba que jugaría al menos 30 minutos del partido.

Sin embargo, tras permanecer realizando ejercicios de calentamiento durante todo el segundo tiempo sin ingresar al campo de juego, Ronaldo consideró lo sucedido como un quebrantamiento de la confianza entre el estratega y el futbolista, marcando un distanciamiento definitivo con la conducción técnica del seleccionado.

A pesar de las tensiones con el cuerpo técnico, el goleador histórico asumió directamente la responsabilidad por la manera en que se retiró del estadio.

Cristiano reconoció públicamente que fue un error marcharse sin despedirse de la afición ni notificar de manera formal a los directivos, afirmando que como capitán del equipo debía haber actuado con mayor serenidad y profesionalismo ante la situación.

Finalmente, el astro luso solicitó formalmente a la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) que evalúe lo ocurrido y le aplique una sanción ejemplar por su falta disciplinaria.

Ronaldo enfatizó que aceptará la reprimenda de la institución sin ningún tipo de objeción y reiteró su disposición para volver a vestir la camiseta de las 'Quinas' una vez cumplido el castigo correspondiente.