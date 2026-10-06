Cristiano Ronaldo se disculpa por su comportamiento y abre la puerta a su regreso con Portugal
El capitán de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, emitió este martes 6 de octubre de 2026 un extenso comunicado oficial en sus redes sociales para explicar los motivos de su precipitada salida.
Cristiano Ronaldo y el DT Jorge Jesus en la Selección Portugal
Tomado de redes sociales
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Actualizado:
06 oct 2026 - 15:53
Cristiano Ronaldo, que abandonó la concentración de Portugal la víspera del partido de Liga de Naciones de la UEFA ante Dinamarca, pidió perdón este martes a sus compañeros y a los aficionados en un largo comunicado en el que afirma estar "disponible" para regresar con la selección lusa.
"Debo una disculpa a mis compañeros de Selección por haber abandonado la concentración", escribió el quíntuple Balón de Oro de 41 años. "Pido disculpas a los portugueses que estuvieron allí apoyándonos intensamente, pido disculpas a los aficionados", agregó.
"Si estoy bien físicamente, jugando en mi club, con goles, eso espero, después de cumplir la sanción que se me aplique, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra Selección", concluyó
Así, el capitán de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, emitió este martes 6 de octubre de 2026 un extenso comunicado oficial en sus redes sociales para explicar los motivos de su precipitada salida de la concentración del equipo nacional.
En su declaración, el atacante portugués apuntó directamente contra el director técnico Jorge Jesus, señalando que el entrenador faltó a su palabra al no cumplir con el plan de juego que habían acordado previamente para el encuentro disputado en Oporto.
Según detalló el delantero, existía un compromiso verbal en el que se estipulaba que jugaría al menos 30 minutos del partido.
Sin embargo, tras permanecer realizando ejercicios de calentamiento durante todo el segundo tiempo sin ingresar al campo de juego, Ronaldo consideró lo sucedido como un quebrantamiento de la confianza entre el estratega y el futbolista, marcando un distanciamiento definitivo con la conducción técnica del seleccionado.
A pesar de las tensiones con el cuerpo técnico, el goleador histórico asumió directamente la responsabilidad por la manera en que se retiró del estadio.
Cristiano reconoció públicamente que fue un error marcharse sin despedirse de la afición ni notificar de manera formal a los directivos, afirmando que como capitán del equipo debía haber actuado con mayor serenidad y profesionalismo ante la situación.
Finalmente, el astro luso solicitó formalmente a la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) que evalúe lo ocurrido y le aplique una sanción ejemplar por su falta disciplinaria.
Ronaldo enfatizó que aceptará la reprimenda de la institución sin ningún tipo de objeción y reiteró su disposición para volver a vestir la camiseta de las 'Quinas' una vez cumplido el castigo correspondiente.
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