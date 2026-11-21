Ecuador ganó en su debut y en la segunda fecha del Mundial Sub17 Qatar 202 enfrentará a Uganda

La Selección de Ecuador Sub-17 vuelve a la cancha este domingo 22 de noviembre con un objetivo claro: sumar tres puntos más en el Mundial de Qatar 2026. Su rival será Uganda, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo B.

La Mini Tri, dirigida por Gonzalo Ferrea, comenzó su camino mundialista con una victoria 1-0 sobre Nueva Caledonia. El gol de Jhon Guerrero, al minuto 45+1, permitió que Ecuador arrancara el torneo con el pie derecho.

En cambio, Uganda llega con la necesidad de levantar cabeza. Los africanos cayeron 3-0 ante Corea del Sur en su estreno mundialista y ahora buscarán recuperarse frente a Ecuador.

Sin embargo, no será un rival para confiarse: en la edición de 2025 alcanzaron los octavos de final, en su primera participación en una Copa del Mundo Sub-17.

El encuentro será una oportunidad importante para que los ecuatorianos consoliden su buen inicio y den otro paso hacia la clasificación a la siguiente ronda.

En este formato, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a los dieciseisavos de final.

Ecuador vs. Uganda: ¿Dónde ver?

Ecuador y Uganda se enfrentarán este domingo 22 de noviembre, desde las 08:00 (hora de Ecuador), en el Aspire Zone de Qatar.

El partido se podrá ver en vivo, en la señal abierta de Teleamazonas, y en la página web www.teleamazonas.com, con la narración de Alfonso Laso, 'La Voz de La Tri'.