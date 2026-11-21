Preocupación en el Chelsea y en Ecuador por la lesión de Moisés Caicedo durante el partido ante el Leeds United, disputado este sábado 21 de noviembre de 2026, por la fecha 11 de la Premier League.

El ecuatoriano fue titular y llevó la cinta de capitán, pero tuvo que abandonar el encuentro antes de completar el primer tiempo.

La acción ocurrió durante una disputa aérea con James Justin. Caicedo ganó el balón de cabeza, pero perdió el equilibrio en el aire y cayó con fuerza sobre la parte baja de la espalda y la cadera.

El mediocampista quedó tendido en el césped y recibió atención del cuerpo médico del club.

Aunque volvió a ingresar al campo, el jugador continuó mostrando molestias. Minutos después se tendió nuevamente sobre el césped y pidió el cambio.

A los 22 minutos, Jordan Henderson ingresó en su lugar, mientras Caicedo se retiró del partido.

Chelsea espera conocer el alcance de la lesión

La salida del mediocampista representa una preocupación para el equipo dirigido por Xabi Alonso, que pierde a uno de sus jugadores habituales en el centro del campo.

Hasta las 12:45, no se ha confirmado un diagnóstico médico ni el tiempo que Caicedo podría permanecer fuera de las canchas.

La lesión ocurrió en una primera parte complicada para los Blues. Emmanuel Emegha abrió el marcador para el Chelsea al minuto 25, pero Noah Okafor igualó para el Leeds tres minutos después. El partido terminó a favor del Leeds 4-1.