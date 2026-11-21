Este sábado 21 de noviembre se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026.

La bandera ecuatoriana estará presente en una de las citas más importantes del fútbol sudamericano. Cuatro futbolistas nacionales forman parte de los planteles que disputarán la final de la Copa Sudamericana 2026: Boca Juniors y Atlético Mineiro, este sábado 21 de noviembre, en Barranquilla, Colombia.

Del lado argentino estará Enner Valencia, quien integra la convocatoria de 33 jugadores del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El delantero llega a esta definición después de recuperar protagonismo en Boca, donde ha marcado goles importantes en las últimas semanas.

En Atlético Mineiro, la representación ecuatoriana está integrada por Alan Franco, Ángelo Preciado y Alan Minda. Sin embargo, no todos estarán disponibles para jugar. Franco deberá cumplir una suspensión por su expulsión en las semifinales, mientras que Minda llega sensible una lesión muscular. Preciado, por su parte, está habilitado para disputar el encuentro.

La final también tiene un ingrediente especial: Franco y Preciado fueron campeones de este torneo con Independiente del Valle en 2019, mientras que Minda levantó el trofeo con el mismo equipo en 2022.

Ahora, los tres buscarán una nueva conquista continental, esta vez con el conjunto brasileño. Enner Valencia, por su parte, tendrá la oportunidad de sumar un título internacional con Boca Juniors.

Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 (hora de Ecuador), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Una final que, más allá del trofeo, tendrá un motivo especial para Ecuador: cuatro de sus futbolistas estarán vinculados a la lucha por la gloria sudamericana.