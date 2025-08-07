Dembélé y Yamal lideran la lista del Balón de Oro 2025; sin presencia ecuatoriana

Este jueves 7 de agosto del 2025, France Football reveló los 30 nominados al Balón de Oro 2025, premio que reconoce al mejor jugador del mundo durante la temporada 2024-2025.

Ousmane Dembélé del PSG y Lamine Yamal del Barcelona emergen como los principales favoritos, gracias a sus actuaciones excepcionales en la Champions League, Ligue 1 y LaLiga, respectivamente.

Dembélé, campeón de la Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia con el PSG, lidera la probabilidad de alzar el premio. Mientras Yamal, a sus 17 años, brilló en el Barcelona al conquistar LaLiga y la Copa del Rey, aunque el equipo cayó en semifinales de la Champions.

Otros nombres destacados incluyen a Cole Palmer del Chelsea, campeón del Mundial de Clubes y la Conference League, y Raphinha, también del Barcelona, quien tuvo una temporada excepcional. Esta es la lista completa:

Ningún ecuatoriano figura entre los nominados al Balón de Oro masculino, a pesar de las destacadas actuaciones de jugadores como Moisés Caicedo y Willian Pacho. La ceremonia de entrega será el 22 de septiembre en el Teatro Châtelet de París y el criterio de evaluación abarca desde el 1 de agosto de 2024 al 31 de julio de 2025.