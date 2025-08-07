Olympique de Marsella presenta una nueva propuesta por Joel Ordóñez ¿la aceptará Brujas?

Joel Ordóñez es uno de los jugadores más destacados del Brujas de Bélgica. El seleccionado ecuatoriano despierta interés del Olympique de Marsella, que ya realizó dos propuestas por su pase

Olympique de Marsella quiere llevarse a Joel Ordóñez, el defensor central de Brujas y de la Selección ecuatoriana. El poderoso cuadro francés presentó una nueva oferta al Brujas de Bélgica para poder contar con el futbolista.

Inicialmente, Marsella puso sobre la mesa una propuesta de USD 34 millones por el 80% de los derechos deportivos de Ordóñez. La cifra contempla el 85% del pase total del futbolista nacido en Independiente del Valle.

Esa primera solicitud fue rechazada por el Brujas belga, que aspiraba a USD 40 millones por el 85% de los derechos del zaguero. Marsella volvió a presentar una nueva oferta en las últimas horas, pero, según la prensa belga, el Brujas no está tan complacido con el nuevo intento del Olympique.

Joel Ordóñez jugó 49 partidos en la última temporada con el Brujas. AFP

Brujas no inscribió a Ordóñez para el duelo de ida de tercera ronda de clasificación de la Champions League ante el Red Bull Salzburgo. El subcampeón de la Jupiler League buscaba un nuevo zaguero para suplir a Ordóñez, pero según el periodista especialista en fichajes, Sacha Tavolieri, el club frenó, momentáneamente, la búsqueda de un defensor central.

Liverpool de Inglaterra y el Al Hilal de Arabia Saudita también están interesados por contar con Joel Ordóñez, pero Brujas no tiene apuro en desprenderse del futbolista, salvo que la propuesta complazca sus aspiraciones económicas.