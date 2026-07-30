Tensión entre Enzo Fernández y el Chelsea tras el Mundial 2026.

La historia entre Enzo Fernández y el Chelsea parece estar llegando a un punto de no retorno. De acuerdo con informes recientes de medios internacionales y portales especializados como OneFootball, la relación entre el campeón del mundo y la directiva de los 'Blues' atraviesa su momento más delicado.

El principal detonante ha sido la contundente negativa del club londinense ante una solicitud del mediocampista para recibir una mejora salarial. En Stamford Bridge ya no ven con malos ojos su salida, e incluso las informaciones señalan que ya le habrían fijado un precio de venta para este mercado de fichajes en caso de que llegue una oferta formal.

Distintas fuentes señalan que el Chelsea ha fijado el precio de salida del mediocampista en cerca de 120 millones de libras (unos 161 millones de dólares). Cifra que superaría los 106.8 millones que el club londinense desembolsó al Benfica a principios de 2023.

Los problemas de fondo y las polémicas

El distanciamiento no es exclusivamente económico. Desde hace meses, el comportamiento del jugador ha sido motivo de incomodidad en Londres.

El punto más crítico ocurrió en abril de 2026, cuando el actual técnico del Chelsea, Liam Rosenior, suspendió a Fernández durante dos partidos oficiales porque el argentino realizó unas declaraciones elogiando a la ciudad de Madrid, lo cual fue interpretado por el cuerpo técnico y la directiva como una falta de respeto hacia la cultura e identidad del equipo.

Aunque el entorno del jugador intentó apaciguar las aguas —argumentando que la sanción era injusta y que Enzo solo habló de la capital española en respuesta a una pregunta específica—, el daño en la confianza ya estaba hecho.

Posterior a esto el equipo madrileño emitió un comunicado para negar cualquier contacto con el jugador argentino y aseguró no tener interés en llevarlo al club.

A este escenario se suma la constante inestabilidad que ha vivido el banquillo del Chelsea, que a principios de 2026 despidió al técnico Enzo Maresca en medio de tensiones internas con la cúpula directiva, un entrenador al que Fernández despidió públicamente con un sentido mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.