Ancelotti pone la lupa en el mediocampo en la reconstrucción de Brasil

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Brasil vs. Noruega - Estadio New York New Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo en una entrevista publicada este miércoles por la prensa brasileña que "encontrar mediocampistas de alto nivel" es una de sus prioridades en la reconstrucción del equipo tras el naufragio en el Mundial 2026.

La falta de un volante capaz de llevar los tiempos del juego fue un punto débil en la Copa del Mundo, en la que la Canarinha fue eliminada en los octavos de final al perder 2-1 ante Noruega. Una lesión apartó de ese partido a la opción natural que tenía Ancelotti para ese papel, Lucas Paquetá.

"Tenemos que observar la progresión de los nuevos mediocampistas. Pienso que estamos muy bien cubiertos al frente para el futuro y muy bien cubiertos atrás. Tenemos que encontrar mediocampistas de alto nivel", declaró el técnico de 67 años en una entrevista con el portal brasileño Globo Esporte.

Con contrato renovado hasta 2030 como director técnico del Scratch, Ancelotti espera fortalecer la relación con los clubes locales para "la formación de talentos".

"El equipo que ganó la Copa del Mundo, España, tuvo mucha posesión del balón (...). Tiene una camada de mediocampistas muy fuerte" con "Fabián (Ruiz), Rodri, Pedri, (Dani) Olmo, (Martín) Zubimendi, (Mikel) Merino y Gavi", analizó.

El italiano asume una renovación en la Seleção con miras a la Copa América de 2028 y la próxima edición del Mundial, que se jugará en 2030.

"En esta Copa del Mundo termina una generación de jugadores muy importantes, empezando por Neymar" y "pasando por Danilo y Casemiro", apuntó.

Brasil jugará partidos amistosos contra Australia como visitante el 25 y el 29 de septiembre, en las ciudades australianas de Townsville y Brisbane.

Hay negociaciones para otro amistoso a principios de agosto ante India, en Calcuta, según la prensa local.