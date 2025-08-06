Tensión entre el defensa Félix Torres y Memphis Depay en un entrenamiento del Corinthians

El delantero Memphis Depay disputa con el defensa Félix Torres un balón en el entrenamiento del Corinthians.

En la previa del partido por la Copa do Brasil, el ecuatoriano Félix Torres tuvo un altercado con el delantero neerlandés Memphis Depay durante la jornada de entrenamiento en Corinthians.

Según, reportaron medios brasileños durante el juego de preparación entre titulares y suplentes dirigido por el cuerpo técnico de Dorival Júnior, el tricolor tuvo una disputa por el balón con Depay que terminó en discusión.

Los compañeros debieron intervenir rápidamente para enfriar los ánimos que se salieron de tono.

Según el medio brasilero Globo, la tensión entre ambos escaló y el director ejecutivo de fútbol, Fabinho Soldado, quien observaba el entrenamiento, entró al campo para calmar a los jugadores.

En un video publicado por el club tras el incidente, Memphis comentó sobre los preparativos para el derbi y mencionó a jugadores que se mostraron "agresivos en los entrenamientos".