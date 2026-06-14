UFC en la Casa Blanca: Horarios y dónde ver la pelea de Ilia Topuria

El cartel oficial de la pelea de la UFC en la Casa Blanca está listo hace meses.

La UFC tendrá un evento especial en la Casa Blanca, en Washington DC, Estados Unidos, este domingo 14 de junio de 2026.

El evento de artes marciales mixtas forma parte del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Se estima que el evento tiene un costo de 60 millones y coincide con el cumpleaños 80 del presidente Donald Trump.

Tanto Ilia Topuria como su rival, el estadounidense Julian Gaethje, cumplieron con el pesaje para la histórica velada.

Los peleadores saldrán desde el Despacho Oval para el primer encuentro de este tipo en la Casa Blanca.

La cartelera consta de seis peleas, en las que la estelar será la defensa del cinturón de peso ligero de Ilia Topuria ante Julian Gaethje.

La pelea de la UFC se podrá ver a través de Paramount +, la plataforma oficial desde 2026.