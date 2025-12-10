Macará vs. D. Cuenca y U. Católica vs. Independiente, en vivo por Teleamazonas

Junior Sornoza, capitán de Independiente del Valle, festeja el título de campeón de Independiente del Valle.

El Campeonato ecuatoriano está llegando a su fin. La fecha nueve de los hexagonales se jugará el fin de semana del sábado 13 y el domingo 14 del 2025. Teleamazonas transmite dos partidos, en vivo y en señal nacional.

El sábado 13, Macará se enfrenta con Deportivo Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Dirigidos por el profesor Guillermo Sanguinetti, los ambateños están a punto de asegurar su paso a la Copa Sudamericana, como líderes del hexagonal dos, cuyo único premio es el paso al torneo internacional.

Una victoria de los ambateños y una caída de Aucas ante Delfín confirmará el paso de los celestes al torneo internacional. Macará llega a esta jornada tras vencer con autoridad a Emelec, en el estadio Capwell, el lunes 8 de diciembre del 2025.

En cambio, el domingo 14 de diciembre, Universidad Católica retará al campeón Independiente del Valle, en el estadio Olímpico Atahualpa, con transmisión de Teleamazonas. En el cotejo de ida, en el hexagonal final, los 'camarattas' también lograron la victoria con dos tantos de José Fajardo.

Byron Palacios (derecha) y Azarías Londoño, de Universidad Católica, celebran el gol convertido ante Barcelona, el domingo 7 de diciembre del 2025. API

Universidad Católica tiene la mira puesta en llegar a punto a la final de la Copa Ecuador ante Liga Deportiva Universitaria. La definición de la corona será el jueves 18 de noviembre, en el estadio Atahualpa, con transmisión de Teleamazonas.