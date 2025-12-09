La crisis de El Nacional se fue profundizando desde 2007 y el déficit supera los 10 millones

El plantel de El Nacional ha tenido muchos problemas en el 2025.

La crisis de El Nacional es profunda. El equipo de los puros criollos atraviesa un momento complejo. El presidente del rojo, Marco Pazos, informó que la deuda del club supera los 10 millones de dólares. Hay una lista de acreedores que aún esperan por cobrar sus recursos.

La temporada 2025 ha sido compleja para el club. Los reclamos de pagos pendientes de exfutbolistas, entrenadores y empleados pusieron en apuros a los directivos. El cobro de deudas pendientes comenzó a ejecutarse a través de la FIFA y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La otra cancha donde también comenzaron los apuros fue la judicial. Los procesos judiciales no se han detenido. Está en riesgo, por embargo, los bienes del club. "Todos las semanas debo buscar dinero para pagar deudas", manifestó el dirigente de los puros criollos.

La historia del club militar se ha fraccionado en dos partes. Hasta antes del 2007 era el equipo que formaba talentos y vendía al exterior. Fueron vendidos jugadores como Antonio Valencia, Segundo Alejandro Castillo, Christian 'Chucho' Benítez... Desde el 2007 se cortó el aporte de las Fuerzas Armadas y el equipo perdió uno de los aportes principales.

Después ha tenido años de muchas dificultades. El paso de Jorge Yunda por la presidencia del club fue la primera alerta del déficit que arrastraba el equipo. El general Tito Manjarrez y la expresidenta Lucía Vallecilla pasaron por el cargo, pero siempre presistió el problema financiero del club.