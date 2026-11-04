El golero Owono se pronuncia tras muerte de Jesús de Miguel: 'Son los días más difíciles de mi vida'

El guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, rompió el silencio este miércoles 4 de noviembre del 2026 para manifestar su profundo dolor y conmoción tras el trágico fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, ocurrido en un partido de fútbol de la Segunda de España.

El golero internacional por Guinea Ecuatorial admitió públicamente que está atravesando el momento más duro de su carrera deportiva y personal, visiblemente afectado por el desenlace fatal de una acción que sacudió por completo al fútbol español.

El trágico suceso se originó durante el encuentro disputado el pasado lunes 2 de noviembre entre el CD Tenerife y el FC Andorra en el marco de LaLiga Hypermotion.

En los instantes finales del tiempo de descuento, Owono salió con determinación a despejar un balón dividido fuera del área, lo que derivó en un fortuito y violento choque contra el atacante. La jugada, común dentro de la intensidad competitiva de un partido profesional, desencadenó consecuencias trágicas e imprevistas sobre la salud del delantero de 30 años.

Tras la colisión, Jesús de Miguel sufrió una descompensación inmediata sobre el terreno de juego que requirió asistencia médica urgente y su posterior traslado hospitalario.

Pese a los esfuerzos del personal médico y a mantenerse bajo observación en el centro clínico, la lamentable noticia de su fallecimiento se confirmó este martes, generando una ola de consternación nacional e internacional en todo el entorno futbolístico, clubes, compañeros de profesión y aficionados.

Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús Jesús Owono/ Golero de Andorra

En su comunicado oficial, Jesús Owono quiso dejar en claro que se trató de un "terrible e involuntario accidente" deportivo y expresó el deseo profundo de que jamás se hubiera producido semejante desenlace.

El golero relató el tormento emocional que le significa estar involucrado en la pérdida de un colega de profesión, enfatizando que ninguna jugada en el campo justifica un precio tan alto y que la memoria del delantero tinerfeño permanecerá siempre presente.

Asimismo, el guardameta dedicó las líneas más sentidas de su pronunciamiento a enviar un mensaje directo de solidaridad, respeto y condolencias a la familia de Jesús de Miguel, a sus amigos más cercanos y a toda la institución del CD Tenerife.

Owono reconoció el vacío irreparable que deja el atacante en el vestuario blanquiazul y en el corazón de los hinchas, acompañando en el sentimiento a todos los seres queridos que lloran su prematura partida.

En los días posteriores al incidente y mientras se esperaba la evolución médica, las redes sociales del guardameta se convirtieron en el blanco de una avalancha de insultos, reproches y ataques desmedidos por parte de sectores radicalizados de aficionados.

Esta situación de constante hostigamiento digital obligó al entorno del jugador a gestionar la restricción temporal de sus perfiles oficiales para salvaguardar su salud mental y la de su familia frente a la presión desproporcionada.

Finalmente, este pronunciamiento busca poner paños fríos a la polarización digital y redirigir el foco hacia el respeto que merece la memoria de Jesús de Miguel y el dolor de sus allegados.

El fútbol español continúa de luto por la partida de un jugador entregado a su profesión, mientras el guardameta del FC Andorra afronta el difícil proceso anímico de asimilar una tragedia que marca para siempre la historia de ambos clubes.