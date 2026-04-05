Viuda de Diogo Jota reveló el último mensaje antes del accidente y muerte del jugador
El doloroso mensaje que Rute Cardoso le envió a Diogo Jota y él nunca leyó es parte del libro titulado Nunca más es mucho tiempo.
La biografía oficial de Diogo Jota
Tomado de redes sociales
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Actualizada:
05 abr 2026 - 18:07
La publicación de la biografía oficial del futbolista Diogo Jota, fallecido en un accidente de tránsito, sacó a la luz uno de los hechos más conmovedores de su fallecimiento: el último mensaje que su esposa, Rute Cardoso, que le envió antes del fatal accidente ocurrido en España.
Según el libro titulado Nunca Mais e Muito Tempo (“Nunca más es mucho tiempo”), el mensaje que le envió decía: “Cariño, cuando pares llámame, porque tengo algo que enseñarte”. Este texto, que nunca obtuvo respuesta, habría sido enviado poco antes del siniestro en el que Jota y su hermano perdieron la vida mientras se dirigían hacia Portugal.
Según el Daily Mail, el mensaje de Cardoso hacía referencia, presuntamente, a un video de la boda, celebrada días antes del siniestro. La obra, que será publicada el 9 de abril, contiene cerca de 90 testimonios. Hay relatos con la reconstrucción detallada de los hechos.
El relato de Cardoso destaca por su crudeza: al no recibir respuesta, intentó contactar repetidamente con el entorno de Jota, incluyendo el hotel donde se alojaría, hospitales y autoridades.
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