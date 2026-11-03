Lucas Mancinelli y su huella imborrable en Deportivo Cuenca: el Alcalde del gol 

Lucas Mancinelli mantiene su vigencia inquebrantable en la LigaPro como uno de los futbolistas extranjeros más regulares, entregados y representativos del balompié ecuatoriano en los últimos años. Su capacidad para sostener un rendimiento competitivo alto con la camiseta del Deportivo Cuenca.

Desde su llegada al club austral a principios de la temporada 2020 procedente del fútbol argentino, el extremo derecho se ganó rápidamente el cariño de la hinchada morlaca. Su adaptación al complejo fútbol de la altitud y su rápida comprensión del entorno cuencano marcaron el inicio de una historia de fidelidad deportiva.

Con más de 170 partidos oficiales disputados vistiendo la sagrada camiseta colorada, el atacante ha demostrado una constancia física y futbolística encomiable. Rara vez se le ve ausente en las convocatorias principales, convirtiéndose en el termómetro ofensivo y el eje dinámico sobre el cual gira gran parte del planteamiento táctico del equipo.

Su aporte en el marcador ha quedado grabado en la memoria de los aficionados tras superar con solvencia la barrera de los 35 goles oficiales. A esto se suma su destreza inigualable para ejecutar tiros libres con precisión quirúrgica y su visión panorámica para habilitar a sus compañeros en el área rival.

Uno de los puntos más altos de su ciclo en el club se registró durante la exigente temporada 2023, donde se consagró como el máximo asistidor de la LigaPro. Aquella campaña memorable no solo le valió el reconocimiento generalizado de la crítica deportiva, sino también su inclusión indiscutible en el once ideal del torneo.

Antes de consolidar su idolatría en la capital azuaya, Mancinelli forjó una carrera sólida en el competitivo fútbol argentino y sudamericano. Su paso formativo y profesional incluye haber integrado el plantel de honor del Club Atlético Lanús que se consagró campeón de la Copa Sudamericana en la temporada 2013.

Esa valiosa experiencia internacional le ha permitido asumir con absoluta naturalidad galones de liderazgo dentro del camerino del Deportivo Cuenca. Ante momentos de adversidad institucional o deportiva, el argentino siempre da la cara, orientando a los más jóvenes y exigiendo máxima concentración en cada entrenamiento en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Hoy en día, el nombre de Lucas Mancinelli es sinónimo de identidad, entrega y respeto absoluto por los colores del Expreso Austral. Mientras sigan pasando los años y los planteles se renueven torneo a torneo, su legado como uno de los mejores legionarios de la historia contemporánea del club morlaco permanece intacto e imborrable.