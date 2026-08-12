El Inter de Messi es eliminado en Leagues Cup por León, que clasifica a cuartos

Jugadores del Inter Miami antes del partido ante el León por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.

El Inter Miami quedó eliminado este miércoles 12 de agosto de 2026 de la Leagues Cup 2026 al perder 3-2 ante el mexicano León en su último partido de la fase de grupos.

En el partido, el argentino Lionel Messi recibió una emotiva ovación en su regreso tras el funeral de su padre.

El capitán del Inter, que voló la noche del martes desde Argentina, ingresó como suplente en el inicio de la segunda mitad, cuando Miami tenía un resultado provisional de 1-0 a favor que lo mantenía con opciones de clasificar.

Con doblete del colombiano Daniel Arcila, León remontó hasta lograr un triunfo que lo convierte en el primer equipo clasificado a los cuartos de final de este torneo conjunto entre la MLS y la liga mexicana.