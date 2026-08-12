El PSG abre su temporada repitiendo como supercampeón de Europa

El Paris Saint-Germain levantó el telón del curso futbolístico europeo 2026-2027 revalidando su título en la Supercopa de Europa al vencer 2-1 al Aston Villa este miércoles 12 de agosto en la ciudad austríaca de Salzburgo.

Désiré Doué fue el autor del tanto de la victoria, en el minuto 61, después de que su compañero georgiano Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador en el 20' y el joven Brian Madjo, de 17 años, igualara para el equipo de Birmingham en el 45'.

El gigante francés, ganador de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones de Europa, repite así el título de este certamen continental que ya había conseguido en agosto del año pasado.

En ese momento superó también a un club inglés, el Tottenham, en la tanda de penales.

Antes de estos dos títulos encadenados, el PSG solo había jugado la Supercopa europea en una ocasión, en 1996, y la había perdido, pero el DT español Luis Enrique ha llevado al conjunto galo en los últimos años a una nueva dimensión.

"Sé perfectamente lo difícil que es ganar títulos, sobre todo en un club con tanta ambición. Hace tres años nos decían que éramos un equipo demasiado joven y hemos demostrado lo contrario. Hay cosas por mejorar, tenemos debilidades, pero estoy feliz por entrenar a un equipo con esta mentalidad", dijo el entrenador asturiano.

En la final de la Champions League en mayo se impuso en el pulso táctico a otro español, al vencer al Arsenal de Mikel Arteta. Esta vez Luis Enrique dobló a su compatriota Unai Emery, el hombre que dio a los Villanos la Europa League en mayo.

¿Otro título el domingo?

Este partido en Austria, entre los campeones de los dos principales torneos de clubes de la UEFA, sirve como apertura simbólica de la nueva temporada continental, a la espera de que el 27 de agosto se realice el sorteo de la Champions League.

Antes de ello, el PSG arrancará en los torneos domésticos: este domingo 16 de agosto, a las 13:45, puede ganar otra Supercopa, la de Francia, donde visita al Lens, una semana antes de su inicio en la Ligue 1, el 23 de agosto frente al Rennes.

El PSG ha ido mejorando las sensaciones en el arranque del curso, después de perder 3-0 ante el Mallorca y de empatar 1-1 con el Manchester United en recientes amistosos.

Los parisinos todavía están en fase de rodaje y en una pretemporada complicada de gestionar, porque no pudo contar con sus principales estrellas hasta fechas muy recientes debido a las vacaciones postmundialistas, pero ni eso le obstaculizó en su objetivo.

En un partido de alternativas y en el que el Aston Villa plantó batalla y no se rindió hasta el final, decidió dos fogonazos de calidad.