Inter Miami alista una gira con Lionel Messi por Sudamérica y el 10 jugaría en Ecuador el 2026

Inter Miami, liderado por Lionel Messi, prepara una gira por Sudamérica y tiene previsto jugar un amistoso en Ecuador durante la pretemporada 2026 de la Major League Soccer. El rival y la fecha aún no están confirmados, pero la llegada del 10 ha generado mucha atención.

Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano desde 2025, contempla esta visita para preparar la temporada de la MLS, similar a su gira de pretemporada de 2025 que incluyó duelos en México, Panamá, Honduras y Perú contra Universitario. El club estadounidense cobra cerca de USD 2 millones por este tipo de amistosos, un factor clave en las negociaciones.

Por lo pronto, la fecha dependerá del calendario de la MLS 2026, que inicia en febrero, apuntando a principios de año para la pretemporada. La sede podría ser el Estadio Monumental de Guayaquil o el Rodrigo Paz Delgado en Quito, según el rival elegido. No se han revelado avances en las conversaciones, pero el anuncio genera expectativa en la afición ecuatoriana.