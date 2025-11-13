Locura por Lionel Messi en el entrenamiento de Argentina en el estadio del Elche de España

Lionel Messi durante el entrenamiento de Argentina en Elche, el 13 de noviembre del 2025.

Lionel Messi desata la locura con su presencia en España. El astro del fútbol mundial y los jugadores de Argentina se entrenaron en la cancha del estadio Manuel Martínez Valero, de Elche, ante 20.000 personas.

Argentina chocará con Angola, el viernes 14 de noviembre del 2025, en el estadio 11 de Novembro, en la capital Luanda. Antes de viajar a África, el campeón del mundo realizó su último entrenamiento en territorio español

La presencia de aficionados que decidieron ver a Messi y sus compañeros fue masiva en Elche. Los aficionados llenaron los graderíos para el entrenamiento abierto, por el cual el club Elche cobró entradas. Concedió espacios para sus socios y para el resto de hinchas.

Christian Bragarnik, empresario argentino de futbolistas, es el presidente del Elche, equipo español que juegan el ascenso. Su influencia, según contó diario La Nación de Argentina, fue decisiva para que Argentina pudiera entrenarse en su estadio.

Messi saluda a los aficionados durante la práctica del equipo argentino, el 13 de noviembre del 2025. @Argentina

La postal del crack argentino que aún no define si jugará o no el próximo Mundial. @Argentina

El propio Messi, conmovido, utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo de los aficionados durante su presencia en España: