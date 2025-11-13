Locura por Lionel Messi en el entrenamiento de Argentina en el estadio del Elche de España
Fervor por el 10 argentino durante un entrenamiento con público en el estadio de Elche. Argentina chocará con Angola, el viernes 14.
Lionel Messi durante el entrenamiento de Argentina en Elche, el 13 de noviembre del 2025.
13 nov 2025 - 11:43
Lionel Messi desata la locura con su presencia en España. El astro del fútbol mundial y los jugadores de Argentina se entrenaron en la cancha del estadio Manuel Martínez Valero, de Elche, ante 20.000 personas.
Argentina chocará con Angola, el viernes 14 de noviembre del 2025, en el estadio 11 de Novembro, en la capital Luanda. Antes de viajar a África, el campeón del mundo realizó su último entrenamiento en territorio español
La presencia de aficionados que decidieron ver a Messi y sus compañeros fue masiva en Elche. Los aficionados llenaron los graderíos para el entrenamiento abierto, por el cual el club Elche cobró entradas. Concedió espacios para sus socios y para el resto de hinchas.
Christian Bragarnik, empresario argentino de futbolistas, es el presidente del Elche, equipo español que juegan el ascenso. Su influencia, según contó diario La Nación de Argentina, fue decisiva para que Argentina pudiera entrenarse en su estadio.
El propio Messi, conmovido, utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo de los aficionados durante su presencia en España:
"Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos"Lionel Messi / capitán de la Selección Argentina
