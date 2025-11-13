Ecuador vs. Canadá: ¿cuál es el valor de mercado de los equipos que se enfrentan en Toronto?

Ecuador vs. Canadá. ¿Cuál es el valor de mercado de los dos equipos se enfrentan el jueves 13 de noviembre del 2025 en Toronto? El equipo nacional aventaja a su adversario en el valor de mercado de sus jugadores.

El partido amistoso se inicia a las 19:30 en el estadio BMO Field de Toronto. Teleamazonas transmitirá el cotejo, en diferido. Ecuador precisa ganar para mantenerse en el bombo dos del sorteo de la Copa del Mundo, que se realizará el 5 de diciembre, en Washington y será transmitido por esta señal.

Ecuador tiene un valor de mercado de USD 372,75 millones, según Transfermarkt. Mientras, Canadá tiene un valor inferior: USD 217,82 millones. Moisés Caicedo, con un valor de mercado de USD 116,47 millones, es el futbolista tricolor 'más caro'. En cambio, el canadiense Alphonso Davies es el mejor valorado: USD 58,2 millones.

Moisés Caicedo es la principal figura de Ecuador. La Selección tricolor está clasificada al Mundial de Norteamérica 2026 y quiere hacer historia. @LaTri

¿Qué jugadores completan el podio en Ecuador? Willian Pacho, defensa del PSG, es el segundo futbolista más valioso con una tasación de USD 75,71 millones. El tercero es Piero Hincapié, con USD 58, 24 millones.

El podio de Canadá se completa con Jonathan David (USD 52,4 millones) y Promise David (USD 15,1 millones)